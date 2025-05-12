Напомітніше подорожчання продуктів в Дніпрі показало себе в сегменті м'ясної продукції.

Подорожчання продуктів в Дніпрі спостерігається через інфляційне навантаження, зростання цін на пальне та вторинну продукцію, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували ціни на низку товарів в Dmart та з'ясували, чого очікувати надалі.

Подорожчання продуктів в Дніпрі показало себе в сегменті м'яса. Ціни на свинину та курятину, які є базовими продуктами харчування для багатьох українських родин, у травні здебільшого виросли порівняно з квітнем 2025 року. Так, середня вартість свинячої грудинки піднялася з 201,52 до 211,45 грн за кілограм. Особливо відчутним стало подорожчання ошийка: його середня ціна зросла від 300,37 до 330,53 грн за кілограм.

Курятина також стала дорожчою: середня ціна курячого стегна підскочила з 117,12 до 124,67 грн. Стабільну вартість показала ціла курятина, яку продають за 115,90.

Тим часом сметана "Президент" 15% жирності (350 гр) демонструє зростання. Її середня вартість зросла з 51,56 до 53,99 грн. Крім цього,

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль прокоментував ситуацію, вказавши на ключові чинники, які впливають на цінову ситуацію.

За словами міністра, головна проблема — не стільки абсолютний рівень цін, скільки низька купівельна спроможність населення. Він зазначив, що ціна хліба на сьогоднішній день є однією з найнижчих у Європі — від 25% до вдвічі менша порівняно з сусідніми країнами. Водночас через нижчі доходи навіть такі ціни сприймаються як високі.

Окрему увагу він звернув на проблему зберігання овочів. Через нестачу спеціалізованих овочесховищ близько 35% врожаю втрачається ще до потрапляння на прилавки.

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