Якщо ви шукаєте роботу у Дніпрі, то можливо саме ці вакансії з високою заробітною платою зможуть вас зацікавити.

Для тих, хто шукає роботу у Дніпрі, відкрились одразу три привабливі вакансії у різних галузях — від роздрібної торгівлі до ІТ, повідомляє Politeka.

SYMBOL шукає продавця-стиліста у магазин одягу, взуття та аксесуарів сегменту luxury. Компанія пропонує ставку від 33 000 до 60 000 грн, офіційне працевлаштування, навчання, медичне страхування та роботу з оригіналами топових брендів: Dolce&Gabbana, Balenciaga, Max Mara, Valentino. Основні вимоги: досвід у продажах, інтерес до моди та сучасних трендів, комунікабельність. Магазин розташований у центрі Дніпра, на Катеринославському бульварі, 1.

У Poster — українській IT-компанії, яка займається автоматизацією ресторанного бізнесу — відкрита вакансія менеджера з продажу. Зарплата — 30 000–50 000 грн «чистими». Робота передбачає спілкування з власниками закладів, виявлення їхніх потреб, консультування щодо SaaS-продукту. Потрібен досвід у продажах від 2 років, впевнена комунікація, бажання розвиватися та знання принципів ведення перемовин. Офіс знаходиться на вул. Липинського, 4.

А компанія Work.ua запрошує до себе системного адміністратора рівня Middle із зарплатою 40 000–50 000 грн. Серед обов’язків — адміністрування технічної інфраструктури, налаштування обладнання, підтримка відеоконференцій та мереж. Очікується досвід із Linux, MacOS, віртуалізацією, мережами та IP-телефонією. Адреса: площа Героїв Майдану, 1.

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