На початку тижня відбулося подорожчання бензину в Дніпрі та по всій країні, тому автолюбителям варто знати, до чого готуватися.

Попри подорожчання бензину в Дніпрі, експерти прогнозують, що вже зовсім скоро показники на стеллах можуть піти вниз, повідомляє Politeka.

Як інформує портал delo.ua, подорожчання бензину в Дніпрі може піти на спад, проте поки невідомо коли і наскільки.

Станом на ранок понеділка середня ціна на А-95 піднялася до 54,33 грн за літр. Це на 88 копійок більше, ніж ще у п’ятницю, 18 квітня. Такі коливання зумовлені глобальною геополітикою, адже загострення на Близькому Сході спровокувало стрибок нафтових котирувань.

Утім, як заспокоюють аналітики, більшість АЗС уже встигли закупити пальне за старими, ще нижчими цінами. А це означає, що в найближчі дні, приблизно до кінця квітня, подорожчання бензину в Дніпрі може йти на спад і призвести здешевшання приблизно на гривню.

Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", вважає, що є всі передумови для зниження вартості вже цього тижня щонайменше на одну гривню. Він звертає увагу, що навіть на тлі зміцнення євро потенціал для здешевшання залишається.

Якщо ціна на нафту Brent залишиться стабільною, десь на рівні $65 за барель, тоді у травні нас може чекати ще серйозніше падіння вартості: аж до трьох грн на літрі.

Наразі на АЗС ситуація дуже різна. Преміальні заправки тримають планку: WOG і ОККО - майже 58 за літр, SOCAR трохи менше - 56,66. У бюджетному сегменті все виглядає скромніше: «Авантаж 7» пропонує А-95 по 49,95, «Маркет» - 49,99, «Фактор» - рівно 50.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.