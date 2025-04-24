В начале недели произошло подорожание бензина в Днепре и по всей стране, поэтому автолюбителям следует знать, к чему готовиться.

Несмотря на подорожание бензина в Днепре, эксперты прогнозируют, что уже совсем скоро показатели на стеллах могут пойти вниз, сообщает Politeka.

Как информирует портал delo.ua, подорожание бензина в Днепре может пойти на убыль, однако пока неизвестно когда и насколько.

По состоянию на утро понедельника, средняя цена на А-95 поднялась до 54,33 грн за литр. Это на 88 копеек больше, чем еще в пятницу, 18 апреля. Такие колебания обусловлены глобальной геополитикой, ведь обострение на Ближнем Востоке спровоцировало скачок нефтяных котировок.

Впрочем, как успокаивают аналитики, большинство АЗС уже успели закупить горючее по старым, еще более низким ценам. А это значит, что в ближайшие дни, примерно до конца апреля, подорожание бензина в Днепре может идти на убыль и привести к удешевлению примерно на гривну.

Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", считает, что есть все предпосылки для снижения стоимости уже на этой неделе как минимум на одну гривну. Он обращает внимание, что даже на фоне укрепления евро потенциал для удешевления остается.

Если цена на нефть Brent останется стабильной, где-то на уровне $65 за баррель, тогда в мае нас может ожидать еще более серьезное падение стоимости: до трех гривен на литре.

Пока на АЗС ситуация очень разная. Премиальные заправки держат планку: WOG и ОККО – почти 58 за литр, SOCAR чуть меньше – 56,66. В бюджетном сегменте все выглядит скромнее: «Авантаж 7» предлагает А-95 по 49,95, «Маркет» – 49,99, «Фактор» – ровно 50.

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