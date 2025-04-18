З 1 травня в Україні зміняться вимоги до бензину, дізнайтеся про додавання спирту та чи чекати водіям зростання цін.

Починаючи з 1 травня 2025 року, всі постачальники пального в Україні зобов’язані реалізовувати бензин із вмістом біоетанолу щонайменше 5%, стало відомо, чи зміняться ціни, передає Politeka.

Такі зміни передбачені новими державними стандартами для ринку пального.

Біоетанол — це спеціальний технічний спирт, який отримують із сільськогосподарської продукції, зокрема кукурудзи та цукрового буряка. Його вже давно використовують у багатьох країнах світу як екологічну домішку.

Європейські країни, зокрема Польща, вже понад 15 років реалізують із спиртовою добавкою. Таке пальне маркується як E5 або E10, де цифра вказує на відсотковий вміст біоетанолу.

Від 1 травня аналогічне нововведення діє і в Україні: кожна автозаправна станція повинна постачати паливо із не менш як 5% біоетанолу.

Виняток становить лише із октановим числом 98 і вище, а також пальне для потреб Міністерства оборони та Держрезерву.

Щодо ціни на бензин з 1 травня, експерти припускають, що введення біоетанолу може трохи підвищити вартість на АЗС. Проте світові ціни на нафту нині знижуються, тож подорожчання може бути незначним або взагалі непомітним для споживача.

А як це вплине на стан автомобілів? Є побоювання, що спиртові домішки можуть негативно позначитися на роботі двигуна. Зокрема, експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін застерігає, що після 1 числа в країні може з’явитися більше неякісного ("бодяжного") палива.

Він радить автовласникам обирати перевірені АЗС, як-от "Укрнафта" або мережі з "зеленим" брендуванням, де ймовірність отримати якісне паливо набагато вища.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.