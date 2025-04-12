Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові торкнеться лише деяких споживачів у місті.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові, що заплановане на 1 травня 2025 року, стосується зміни вартості на електроенергію, повідомляє Politeka.

Зокрема, після завершення опалювального сезону для власників будинків з електричним опаленням, нову ціну на електричну енергію складе 4,32 грн за кіловат-годину для всього обсягу споживання, без пільгових ставок.

До цього часу діятиме пільговий тарифний план, що стосується лише частини спожитої електроенергії. Проте з 1 травня ця ціна буде однаковою для всіх побутових споживачів, включаючи тих, хто використовує електричне опалення.

Що стосується газу, то вартість для харків'ян не зміниться, і залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр до кінця 2025 року. Такий цінник встановлено урядовою постановою і не передбачає підвищення до 31 жовтня 2025 року. Відповідно, навіть після завершення воєнного стану, зміни в цінах на газ для населення в місті поки що не заплановані.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові торкнеться лише певних категорій споживачів та періодів, однак загалом цінники на комуналку залишаються стабільними до кінця поточного року.

Містян закликають стежити за змінами, щоб своєчасно адаптуватися до нових умов та мінімізувати витрати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.