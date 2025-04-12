Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове коснется только некоторых потребителей в городе.

Запланированное на 1 мая 2025 года повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове касается изменения стоимости на электроэнергию, сообщает Politeka.

В частности, после завершения отопительного сезона для владельцев домов с электрическим отоплением новую цену на электрическую энергию составит 4,32 грн за киловатт-час для всего объема потребления, без льготных ставок.

До этого времени будет действовать льготный тарифный план, касающийся только части потребленной электроэнергии. Однако с 1 мая эта цена будет одинакова для всех бытовых потребителей, включая тех, кто использует электрическое отопление.

Что касается газа, то стоимость для харьковчан не изменится и будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр до конца 2025 года. Такой ценник установлен правительственным постановлением и не предусматривает повышения до 31 октября 2025 года. Соответственно, даже после завершения военного положения изменения в ценах на газ для населения в городе пока не запланированы.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове коснется только определенных категорий потребителей и периодов, однако ценники на коммуналку остаются стабильными до конца текущего года.

Горожане призывают следить за изменениями, чтобы своевременно адаптироваться к новым условиям и минимизировать затраты.

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