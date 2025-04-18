С 1 мая в Украине изменятся требования к бензину, узнайте о добавлении спирта и ждать ли водителям роста цен.

Начиная с 1 мая 2025 года, все поставщики горючего в Украине обязаны реализовывать бензин с содержанием биоэтанола не менее 5%, стало известно, изменятся ли цены , передает Politeka.

Такие изменения предусмотрены новыми государственными стандартами на рынке горючего.

Биоэтанол — это специальный технический спирт, получаемый из сельскохозяйственной продукции, в частности кукурузы и сахарной свеклы. Его уже давно используют во многих странах мира как экологическую примесь.

Европейские страны, в частности, Польша, уже более 15 лет реализуют со спиртовой добавкой. Такое топливо маркируется как E5 или E10, где цифра указывает на содержание биоэтанола.

С 1 мая аналогичное нововведение действует и в Украине: каждая автозаправочная станция должна поставлять топливо из не менее 5% биоэтанола.

Исключение составляет только с октановым числом 98 и выше, а также горючее для нужд Министерства обороны и Госрезерва.

Относительно цены на бензин с 1 мая эксперты предполагают, что введение биоэтанола может немного повысить стоимость на АЗС. Однако мировые цены на нефть сейчас снижаются, так что подорожание может быть незначительным или вообще незаметным для потребителя.

А как это отразится на состоянии автомобилей? Есть опасения, что спиртовые примеси могут негативно отразиться на работе двигателя. В частности, эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин предостерегает, что после 1 числа в стране может появиться больше некачественного ("бодяженного") топлива.

Он советует автовладельцам выбирать проверенные АЗС, например "Укрнафта" или сети с "зеленым" брендированием, где вероятность получить качественное топливо намного выше.

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