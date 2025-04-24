Если вы ищете работу в Днепре, возможно именно эти вакансии с высокой заработной платой смогут вас заинтересовать.

Для тех, кто ищет работу в Днепре, открылись сразу три привлекательных вакансии в разных отраслях — от розничной торговли до ИТ, сообщает Politeka.

SYMBOL ищет продавца-стилиста в магазине одежды, обуви и аксессуаров сегмента luxury. Компания предлагает ставку от 33000 до 60000 грн, официальное трудоустройство, обучение, медицинское страхование и работу с оригиналами топовых брендов: Dolce&Gabbana, Balenciaga, Max Mara, Valentino. Основные требования: опыт в продажах, интерес к моде и современным трендам, коммуникабельность. Магазин находится в центре Днепра, на Екатеринославском бульваре, 1.

В Poster – украинской IT-компании, занимающейся автоматизацией ресторанного бизнеса – открыта вакансия менеджера по продажам. Зарплата – 30 000–50 000 грн «чистыми». Работа предполагает общение с владельцами заведений, выявление их потребностей, консультирование по SaaS-продукту. Требуется опыт продаж от 2 лет, уверенная коммуникация, желание развиваться и знание принципов ведения переговоров. Офис находится по ул. Липинского, 4.

Компания Work.ua приглашает к себе системного администратора уровня Middle с зарплатой 40 000–50 000 грн. Среди обязанностей – администрирование технической инфраструктуры, настройка оборудования, поддержка видеоконференций и сетей. Ожидается опыт с Linux, MacOS, виртуализацией, сетями и IP-телефонией. Адрес: площадь Героев Майдана, 1.

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