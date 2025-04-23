Подорожчання хліба в Дніпрі торкнулося всіх видів продукції, зокрема бездріжджового хліба, який тепер стає ще більш популярним серед мешканців міста.

Подорожчання хліба в Дніпрі торкнулося як класичних, так і бездріжджових видів, що спонукає містян ретельніше обирати продукт до столу, повідомляє Politeka.

Моніторинг цін було проведено на основі інформації з місцевої мережі супермаркетів Dmart.

На полицях магазинів Дніпра відтепер можна знайти широкий асортимент хлібобулочних виробів власного виробництва Dmart production, проте ціни на них відчутно зросли. Наприклад, бездріжджовий Ельзас, який важить 100 г, коштує 9,90 грн. Він приваблює покупців своєю натуральністю: у складі лише пшеничне борошно, сіль, вода та закваска. Такий продукт не містить дріжджів, має щільну текстуру і користується популярністю серед тих, хто дотримується здорового способу життя.

Не менш популярним залишається і "Чорнобаївка" вагою 400 г, вартість якого зросла до 49,90 грн. Завдяки поєднанню пшеничного та житнього борошна, а також бородинської суміші, цей товар має насичений смак і добре смакує з сиром, овочами та зеленню.

Інші позиції, як-от хліб Фінський ваговий по 14,90 грн за 100 г або Гурман за 44,90 гривні за штуку, також демонструють поступове подорожчання хліба в Дніпрі.

Попри зміну цінової політики, попит на якісний продукт зберігається стабільним, адже мешканці міств все частіше звертають увагу на склад і харчову цінність продуктів.

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