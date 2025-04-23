Подорожание хлеба в Днепре коснулось всех видов продукции, в частности, бездрожжевого хлеба, который теперь становится еще более популярным среди жителей города.

Подорожание хлеба в Днепре коснулось как классических, так и бездрожжевых видов, что побуждает горожан тщательнее выбирать продукт на стол, сообщает Politeka.

Мониторинг цен был проведен на основе информации из местной сети супермаркетов Dmart .

На полках магазинов Днепра теперь можно найти широкий ассортимент хлебобулочных изделий собственного производства Dmart production, однако цены на них ощутимо выросли. К примеру, бесдрожжевой Эльзас, весящий 100 г, стоит 9,90 грн. Он привлекает покупателей своей натуральностью: в составе только пшеничная мука, соль, вода и закваска. Такой продукт не содержит дрожжей, имеет плотную текстуру и пользуется популярностью среди придерживающихся здорового образа жизни.

Не менее популярным остается и "Чернобаевка" весом 400 г, стоимость которого выросла до 49,90 грн. Благодаря сочетанию пшеничной и ржаной муки, а также бородинской смеси, этот товар имеет насыщенный вкус и хорошо подходит с сыром, овощами и зеленью.

Другие позиции, как хлеб Финский весовой по 14,90 грн за 100 г или Гурман за 44,90 гривны за штуку, также демонстрируют постепенное подорожание хлеба в Днепре.

Несмотря на изменение ценовой политики, спрос на качественный продукт сохраняется стабильным, ведь жители городов все чаще обращают внимание на склад и пищевую ценность продуктов.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.