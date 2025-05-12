Более заметное подорожание продуктов в Днепре показало себя в сегменте мясной продукции.

Подорожание продуктов в Днепре наблюдается из-за инфляционной нагрузки, роста цен на горючее и вторичную продукцию, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали цены на ряд товаров в Dmart и выяснили, чего ждать в дальнейшем.

Подорожание продуктов в Днепре показало себя в сегменте мяса. Цены на свинину и курятину, которые являются базовыми продуктами питания для многих украинских семей, в мае выросли по сравнению с апрелем 2025 года. Так, средняя стоимость свиной грудки поднялась с 201,52 до 211,45 грн за килограмм. Особенно ощутимым стало подорожание ошейка: с 300,37 до 330,53 грн за килограмм.

Курятина также стала дороже: средняя стоимость куриного бедра подскочила со 117,12 до 124,67 грн. Стабильность показала целая курятина, которую продают за 115,90.

Между тем, сметана "Президент" 15% жирности (350 гр) демонстрирует рост. Ее средняя стоимость выросла с 51,56 до 53,99 грн. Кроме этого,

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль прокомментировал ситуацию, указав на ключевые факторы, влияющие на ценовую ситуацию.

По словам министра, главная проблема — не столько абсолютный уровень инфляции, сколько низкая покупательная способность населения. Он отметил, что стоиость хлеба на сегодняшний день является одной из самых низких в Европе — от 25% до 2 раза меньше по сравнению с соседними странами. В то же время из-за более низких доходов даже такие цены воспринимаются как высокие.

Особое внимание он обратил на проблему хранения овощей. Из-за нехватки специализированных овощехранилищ около 35% урожая теряется еще до попадания на прилавки.

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