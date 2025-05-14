Подорожание продуктов в Николаеве больше всего затронуло сегмент фруктов и овощей.

Подорожание продуктов в Николаеве наблюдается на ряде продуктов, сэкономить возможно только за счет акционных предложений в супермаркетах, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали ценники на ряд товаров и выяснили, чего ждать в дальнейшем.

Например, в магазинах самые высокие за последние 5 лет цены на яблоки, а стоимость бананов превысила все исторические рекорды. Средняя стоимость украинских яблок выросла с 47,38 до 55,95 грн. за килограмм, а в некоторых супермаркетах до 65 грн. за килограмм. В то же время, средняя стоимость яблок "Айдаред" самая высокая за последние 5 лет - 59,90 гривны за кило. Средние ценники бананов в супермаркетах достигла рекордной отметки – 76,65 гривны за килограмм.

Кроме того, помидоры и огурцы традиционно являются любимыми овощами многих потребителей, однако цены на них продолжают оставаться высокими. В местных магазинах красные помидоры сейчас в среднем стоят 99,98 гривны за килограмм, а огурцы 79,93.

Эксперты уже прогнозируют дальнейшее подорожание продуктов в Николаеве. В частности, из-за весенних заморозков 2025 года в Украине пострадали урожаи абрикосов, яблок и голубики, что может вызвать дефицит некоторых фруктов. Цены на персики и абрикосы летом могут вырасти на 20-25% по сравнению с предыдущим годом.

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