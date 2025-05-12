Подорожчання хліба в Одесі привертає увагу споживачів, адже ціни на деякі види хлібобулочних виробів вже зросли, повідомляє Politeka.

Моніторинг ми провели в місцевих супермаркетах мережі Сільпо.

Зокрема, «Альзас солодовий», що виготовляється на заквасці з пшеничного борошна та ячмінного і житнього солоду, тепер коштує 9,89 грн за 100 г. Цей хліб має виражений солодкуватий смак і чудово підходить до пікантного сиру з пліснявою або пармської шинкою.

Ще однією популярною покупкою став «Крафтяр Скандинавський», що містить лляне і соняшникове насіння. Він ідеальний для сніданку в стилі Скандинавії, коли до нього можна додати оселедець, копчену рибу або навіть ікру. Ціна цього продукту складає 8,99 грн за 100 г.

Інші варіанти, такі як гречаний хліб та житньо-пшеничний мультизерновий, також не залишаються без уваги. Вони мають особливі смакові якості, приготовані з додаванням цибулі, насіння льону та соняшникового насіння для хрумкості. Вартість цих виробів — 11,90 гривень за 100 г.

Подорожчання хліба в Одесі не оминуло й «Паризький», який виготовляється з пшеничного та житнього борошна. Його пористий, легкий та повітряний смак приваблює багатьох. Ціна на цей продукт наразі становить 9,89 грн за 100 г.

Така ситуація може стати приводом для багатьох споживачів переглянути свої щоденні покупки та вибір хлібобулочних виробів у майбутньому.

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