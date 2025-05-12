Подорожание хлеба в Одессе привлекает потребителей, ведь цены на некоторые виды хлебобулочных изделий уже выросли, сообщает Politeka.

Мониторинг мы провели в местных супермаркетах Сильпо.

В частности, «Альзас солодовый», производимый на закваске из пшеничной муки и ячменного и ржаного солода, теперь стоит 9,89 грн за 100 г . Этот хлеб имеет выраженный сладковатый вкус и прекрасно подходит к пикантному сыру с плесенью или пармской ветчиной.

Еще одной популярной покупкой стал «Крафтяр Скандинавский», содержащий льняное и подсолнечное семя. Он идеален для завтрака в стиле Скандинавии, когда к нему можно добавить сельдь, копченую рыбу или даже икру. Цена этого продукта составляет 8,99 грн за 100 грамм .

Другие варианты, такие как гречишный хлеб и ржано-пшеничный мультизерновой , также не остаются без внимания. Они обладают особыми вкусовыми качествами, приготовленными с добавлением лука, семян льна и семян подсолнечника для хрусткости. Стоимость этих изделий - 11,90 гривен за 100 г .

Подорожание хлеба в Одессе не обошло и «Парижский», который производится из пшеничной и ржаной муки. Его пористый, легкий и воздушный вкус привлекает многих.

Такая ситуация может стать поводом для многих потребителей пересмотреть ежедневные покупки и выбор хлебобулочных изделий в будущем.

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