Подорожчання хліба в Одесі не залишилося непоміченим місцевими мешканцями, які вже змушені витрачати значно більше на базові продукти.

Подорожчання хліба в Одесі хоч і дивує покупців, але й не зупиниться в 2025 році, повідомляє Politeka.

Зараз містяни можуть побачити, як вартість популярних сортів на полицях в супермаркеті АТБ значно змінилася. Наприклад, Кулиничі Західний нарізаний обійдеться в 29.90 гривень за буханку вагою 650 грамів.

Ще більше цінове збільшення торкнулося інших популярних марок. Наприклад, Кулиничі Гетьманський нарізаний, вагою 500 г, тепер коштує 21.70 грн, а Agrola Український пшеничний бездріжджовий 300 г - 26.80.

Звісно, цінник може змінюватися залежно від магазину, але загальна тенденція до стрибка цін на цей продукт є очевидною. За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, подорожчання хліба в Одесі є лише частиною загального тренду по всій Україні.

Ціни на буханці масових сортів зростають через різні економічні фактори. Хоча цей процес і контролюється державою, вартість зерна, енергоресурсів, пального та інші витрати, що виникають під час виробництва, змушують виробників коригувати кінцеву вартість продукту.

Найбільше це зачіпає саме масові сорти, на які завжди є великий попит. За словами експерта, максимальне зростання наразі становить 1,5–2% на місяць.

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