Прогнозувати подальше подорожчання гречки в Одесі не можна, оскільки все буде залежати від багатьох факторів.

Посуха негативно вплинула на урожай, що потягнуло за собою подорожчання гречки в Одесі, як на місцевих ринках, так і в супермаркетах, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували ціни місцевих магазинів та вияснили причини змін у вартості цього продукту.

У квітні 2025 року спостерігається помітна зміна цін на основні крупи, які становлять важливу частину раціону українців. Так, в магазині "Таврія" пачка каші у 800 г марки Хуторок коштує 41,80 гривень.

Тим часом кілограм крупи марки Зерновита можна придбати за 67,10 гривень, а Сквирянку (800 г) за 62,90.

Згідно з даними моніторингу цін Мінфін у великих торговельних мережах, подорожчання гречки в Одесі помітне протягом місяця. Середня ціна за кілограм цього продукту наразі становить 33,97 грн, що на 1,50 грн або 4,5% вище попереднього показника. При цьому найвища ціна на гречку зафіксована в мережі Megamarket – 44,60 грн, а найнижча – в Auchan – 28,90 грн.

Підкреслимо, що експерти підкреслюють, що прогнозувати зниження вартості не можна, оскільки все буде залежати від багатьох факторів - скільки крупи посіють, які будуть погодні умови, який урожай зберуть, і яким буде курс валют в обмінниках та банках.

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