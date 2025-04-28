Прогнозировать дальнейшее подорожание гречки в Одессе нельзя, поскольку все будет зависеть от многих факторов.

Засуха оказала негативное влияние на урожай, что повлекло за собой подорожание гречки в Одессе, как на местных рынках, так и в супермаркетах, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали цены местных магазинов и выяснили причины изменения стоимости этого продукта.

В апреле 2025 года наблюдается заметное изменение цен на основные крупы, составляющие важную часть рациона украинцев. Так, в магазине "Таврия" пачка каши в 800 г марки Хуторок стоит 41,80 гривен.

Между тем, килограмм крупы марки Зерновита можно приобрести за 67,10 гривен, а Сквирянку (800 г) за 62,90.

Согласно данным мониторинга цен Минфин в крупных торговых сетях, подорожание гречки в Одессе заметно в течение месяца. Средняя стоимость за килограмм этого продукта составляет 33,97 грн, что на 1,50 грн или 4,5% выше предыдущего показателя. При этом самая высокая цена на гречку зафиксирована в сети Megamarket – 44,60 грн., а самая низкая – в Auchan – 28,90 грн.

Подчеркнем, что эксперты подчеркивают, что прогнозировать снижение стоимости нельзя, поскольку все будет зависеть от многих факторов – сколько крупы посеют, какие будут погодные условия, какой урожай соберут, и каким будет курс валют в обменниках и банках.

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