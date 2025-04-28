Подорожание хлеба в Одессе не осталось незамеченным местными жителями, которые уже вынуждены тратить гораздо больше на базовые продукты.

Подорожание хлеба в Одессе хоть и удивляет покупателей, но не остановится в 2025 году, сообщает Politeka.

Сейчас горожане могут увидеть, как стоимость популярных сортов на полках в супермаркете АТБ изменилась. К примеру, Кулиничи Западный нарезанный обойдется в 29.90 гривен за буханку весом 650 граммов.

Еще большее ценовое увеличение коснулось других популярных марок. Например, Кулиничи Гетманский нарезанный весом 500 г теперь стоит 21.70 грн, а Agrola Украинский пшеничный бесдрожжевой 300 г - 26.80.

Конечно, ценник может изменяться в зависимости от магазина, но общая тенденция к скачку цен на этот продукт очевидна. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, подорожание хлеба в Одессе является частью общего тренда по всей Украине.

Цены на буханке массовых сортов растут из-за разных экономических факторов. Хотя этот процесс и контролируется государством, стоимость зерна, энергоресурсов, горючего и другие расходы, возникающие при производстве, заставляют производителей корректировать конечную стоимость продукта.

Больше всего это затрагивает именно массовые сорта, на которые всегда большой спрос. По словам эксперта, максимальный рост составляет 1,5–2% в месяц.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.