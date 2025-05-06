Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі від УВКБ ООН надається для вразливих родин, з можливістю отримати до 10 800 грн на кожну особу.

У травні доступна багатоцільова грошова допомога для пенсіонерів в Одесі, яку надають БФ «Право на захист» та УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Її надають для вимушено переміщених осіб, а також тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання. Подати заявку на виплату можна в таких містах, як Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Суми, Харків та Чернігів. Заявка приймається за умови, що родина не отримувала раніше виплат від міжнародних організацій та має дохід, менший за 5 400 грн на кожного члена. Підтримка надається на три місяці, її розмір становить 3 600 грн на людину, що в підсумку на родину може скласти до 10 800 гривень.

Право на допомогу мають домогосподарства, в яких є одинокі батьки з дітьми до 18 років, родини, які очолюють самотні особи похилого віку або з дітьми, а також домогосподарства з особами, які мають особливі потреби, наприклад, інвалідність чи хронічні захворювання. Якщо сім'я не відповідає вимогам, її заявка буде відхилена.

Процес подачі заявки передбачає збір таких документів, як посвідчення особи, податковий номер, свідоцтво про народження дітей (за наявності), номер банківської картки для виплати допомоги, а також документи, які підтверджують належність до категорії вразливих осіб.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі буде виплачена через банківський рахунок голови домогосподарства через фінансову установу, таку як Rapyd або Western Union, і покриє три місяці.

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