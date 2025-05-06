В мае доступна многоцелевая денежная помощь для пенсионеров в Одессе, предоставляемая БФ «Право на защиту» и УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Ее предоставляют для вынужденно перемещенных лиц, а также тех, кто вернулся в свое постоянное местожительство. Подать заявку на выплату можно в таких городах как Днепр, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Сумы, Харьков и Чернигов. Заявка принимается при условии, что семья не получала ранее выплаты от международных организаций и имеет доход менее 5 400 грн на каждого члена. Поддержка оказывается на три месяца, ее размер составляет 3600 грн на человека, что в итоге на семью может составить до 10800 гривен.

Право на помощь имеют домохозяйства, в которых есть одинокие родители с детьми до 18 лет, семьи, возглавляющие одинокие пожилые лица или с детьми, а также домохозяйства с лицами, которые имеют особые нужды, например, инвалидность или хронические заболевания. Если семья не отвечает требованиям, заявка будет отклонена.

деньги

Процесс подачи заявки предусматривает сбор таких документов, как удостоверение личности, налоговый номер, свидетельство о рождении детей (при наличии), номер банковской карты для выплаты пособия, а также документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимых лиц.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе будет выплачена через банковский счет главы домохозяйства через финансовое учреждение, такое как Rapyd или Western Union, и покроет три месяца.

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