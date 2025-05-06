Денежная помощь для пенсионеров в Одессе от УВКБ ООН предоставляется для уязвимых семей, с возможностью получить до 10 800 грн на каждого человека.

В мае доступна многоцелевая денежная помощь для пенсионеров в Одессе, предоставляемая БФ «Право на защиту» и УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Ее предоставляют для вынужденно перемещенных лиц, а также тех, кто вернулся в свое постоянное местожительство. Подать заявку на выплату можно в таких городах как Днепр, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Сумы, Харьков и Чернигов. Заявка принимается при условии, что семья не получала ранее выплаты от международных организаций и имеет доход менее 5 400 грн на каждого члена. Поддержка оказывается на три месяца, ее размер составляет 3600 грн на человека, что в итоге на семью может составить до 10800 гривен.

Право на помощь имеют домохозяйства, в которых есть одинокие родители с детьми до 18 лет, семьи, возглавляющие одинокие пожилые лица или с детьми, а также домохозяйства с лицами, которые имеют особые нужды, например, инвалидность или хронические заболевания. Если семья не отвечает требованиям, заявка будет отклонена.

Процесс подачи заявки предусматривает сбор таких документов, как удостоверение личности, налоговый номер, свидетельство о рождении детей (при наличии), номер банковской карты для выплаты пособия, а также документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимых лиц.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе будет выплачена через банковский счет главы домохозяйства через финансовое учреждение, такое как Rapyd или Western Union, и покроет три месяца.

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