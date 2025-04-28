Війна змінила долі мільйонів українців, тож безкоштовне житло для ВПО в Одесі стало постійною потребою серед тих, хто втікав з небезпечних регіонів.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надає благодійний фонд «Шлях до Дому», і це більше, ніж просто місце для ночівлі, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті фонду, в самому центрі міста, на вулиці Софіївській, діє центр прийому переселенців, які потребують безкоштовне житло для ВПО в Одесі.

Там з розумінням і турботою зустрічають жінок із дітьми та цілі родини. Самотніх чоловіків не приймають, проте для матерів з дітьми це місце стало справжнім тимчасовим домом. Можна залишитись від одного дня до місяця. Приймають за попереднім записом і за наявності вільних місць.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі передбачає не тільки дах над головою. Людям пропонують гаряче харчування, базові речі, доступ до медичної допомоги та ліків, консультації психолога. Якщо потрібно, допомагають з доглядом за дітьми. Малеча має змогу долучитися до творчих занять і трохи відволіктися від тривожної реальності.

Крім проживання, організація займається евакуацією. Жінки з дітьми та родини можуть звертатися по допомогу для виїзду з Миколаєва, Очакова та інших міст, де ситуація залишається небезпечною. Також забезпечують трансфер до кордону з Молдовою. Автобуси вирушають кілька разів на тиждень, щойно набирається група. Запис ведеться за телефоном, і посадка проходить згідно зі списками.

«Шлях до Дому» став для багатьох першим місцем, де можна було нарешті видихнути і мати трохи часу, щоб освоїтися і спланувати свої подальші кроки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.