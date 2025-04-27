Робота в Дніпрі для пенсіонерів пропонується у низці кампаній, проте до кандидатів є важливі вимоги.

Робота в Дніпрі для пенсіонерів знайдеться, проте не всі компанії готові приймати на вакансії людей похилого віку, повідомляє Politeka.net.

Робоче місце пропонується для інженера-конструктора. Серед вимог до кандидатів: вища технічна освіта в галузі машинобудування, знання програм SOLIDWORKS, AutoCAD, технічна грамотність та інженерне мислення, відповідальність, здатність до навчання та розвитку.

Графік: з понеділка по п’ятницю, з 7:30 до 16:30. Заробітна плата варіюється з 25 000 до 30 000 грн, до того ж є бонуси за досягнення KPI (залежно від кваліфікації та результатів роботи).

Для кандидатів без досвіду заробітна плата складає від 15 000 до 20 000 грн, з поступовим підвищенням у залежності від рівня кваліфікації та досвіду.

Так, одна з компаній, що спеціалізується на автолізингу, відкрила вакансію фахівця з відеонагляду.

Робота в Дніпрі для пенсіонерів на цій вакансії вимагає певні обов’язки, що включають моніторинг відеозаписів із майданчиків із транспортними засобами, контроль роботи персоналу, складання звітів, а також взаємодію з охоронними службами (в тому числі реагування на тривожну кнопку). Від претендента очікують впевненого володіння ПК, уважності до дрібниць і здатності неупереджено оцінювати ситуації.

Графік роботи – доба через чотири (з 08:00 до 08:00 наступного дня), після чого – чотири дні відпочинку. Пропонується офіційне працевлаштування, повний соцпакет і заробітна плата в розмірі 6160 грн «на руки». Офіс компанії розташований у центрі міста та має комфортні умови для роботи.

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