Работа в Днепре для пенсионеров предлагается в ряде кампаний, однако для кандидатов есть важные требования.

Работа в Днепре для пенсионеров найдется, однако не все компании готовы принимать на вакансии пожилых людей, сообщает Politeka.net.

Рабочее место предлагается для инженера-конструктора. Среди требований к кандидатам: высшее техническое образование в области машиностроения, знание программ SOLIDWORKS, AutoCAD, техническая грамотность и инженерное мышление, ответственность, обучаемость и развитие.

График: с понедельника по пятницу, с 7:30 до 16:30. Заработная плата варьируется с 25 000 до 30 000 грн, при этом есть бонусы за достижение KPI (в зависимости от квалификации и результатов труда).

Для кандидатов без опыта заработная плата составляет от 15000 до 20000 грн, с постепенным повышением в зависимости от уровня квалификации и опыта.

Так, одна из компаний, специализирующихся на автолизинге, открыла вакансию специалиста по видеонаблюдению.

Работа в Днепре для пенсионеров на этой вакансии требует определенных обязанностей, включающих мониторинг видеозаписей с площадок с транспортными средствами, контроль труда персонала, составление отчетов, а также взаимодействие с охранными службами (в том числе реагирование на тревожную кнопку). От соискателя ожидают уверенного владения ПК, внимательности к мелочам и способности беспристрастно оценивать ситуации.

График – сутки через четыре (с 08:00 до 08:00 на следующий день), после чего – четыре дня отдыха. Предлагается официальное трудоустройство, полный соцпакет и заработная плата в размере 6160 грн. «на руки». Офис компании расположен в центре города и имеет удобные условия для работы.

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