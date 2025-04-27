До 10 травня 2025 року молоді українці можуть подати заявки на грантовий проєкт DIY Community, що пропонує грошову. допомогу в Дніпрі, в рамках якого вони можуть отримати до 960 доларів для реалізації своїх ініціатив, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає громадська організація "Заходи". Цей проєкт є частиною програми "Посилення впровадження молодіжної політики в м. Кривий Ріг, громадах Дніпропетровської та Донецької областей" і здійснюється за підтримки ЮНІСЕФ.

Ініціатива націлена на підтримку молодіжних команд з числа внутрішньо переміщених осіб із Донецької області, які можуть отримати фінансування для реалізації своїх ідей. Вартість мінігранту за проєктною пропозицією складає до 40 тисяч гривень (961 долар).

Для участі у конкурсі потрібно зібрати команду з трьох осіб віком від 14 до 24 років та одного представника партнерської організації, що працює з молоддю. Подати заявки мають право молодіжні групи, включаючи внутрішньо переміщених осіб, молодіжні ради та організації з Дніпропетровської та Донецької областей.

Усі витрати по проекту повинні відповідати умовам грантової програми і бути підтверджені документами. Грошова допомога в Дніпрі та інших регіонах сприятиме розвитку ініціатив молоді, а також інтеграції молоді, що постраждала від конфлікту.

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