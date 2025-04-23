Подорожчання гречки в Дніпрі не постійне явище, ціни на цей продукт постійно коливаються.

Українцям доведеться витратити круглу суму, щоб поповнити запас основних круп, зокрема відбулося подорожчання гречки в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували, як змінилися ціни в супермаркетах.

Подорожчання гречки в Дніпрі незначне. Місцевий супермаркет Dmart пропонує різні види круп. Вони представлені декількома марками. Так, кілограм крупи смаженої "Сто Пудів" обійдеться за 67,50 гривень. Тим часом покупці можуть придбати пачку "Хуторок" у 800 г за 52 гривні. Найдевша каша "Хата Тата" у 800 г пропонується за 28,90 грн.

За даними Мінфіну, середня вартість гречаної крупи трохи знизилася з 34,24 до 33,97 гривні за кілограм. В окремих торгових мережах продукт можна знайти як дешевше – по 28,90 гривні, так і значно дорожче – понад 43 грн за кіло.

Підкреслимо, подорожчання гречки в Дніпрі не постійне явище. Ціни на цей продукт постійно коливаються, і причина цьому — відсутність стабільної державної стратегії щодо виробництва цієї важливої для країни крупи.

Складається замкнене коло: коли фермери вирощують велику кількість гречки, її вартість стрімко падає, і сільгоспвиробники змушені продавати продукцію собі у збиток. Наступного сезону вони зменшують посівні площі, що призводить до зниження врожаю, виникає дефіцит — ціни злітають угору. Після цього фермери знову масово засівають поля, і ситуація повторюється.

Головна проблема — відсутність узгодженого підходу до планування посівів та ціноутворення, зокрема з урахуванням інтересів малих фермерських господарств, які є її основними виробниками.

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