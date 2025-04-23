Подорожание гречки в Днепре не постоянное явление, цены на этот продукт постоянно колеблются.

Украинцам придется потратить круглую сумму, чтобы пополнить запас основных круп, в частности, произошло подорожание гречки в Днепре, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали, как изменились цены в супермаркетах.

Подорожание гречки в Днепре незначительное. Местный супермаркет Dmart предлагает разные виды круп. Они представлены несколькими марками. Так, килограмм крупы жареной "Сто Пудов" обойдется в 67,50 гривен. Тем временем покупатели могут приобрести пачку "Хуторок" в 800 г за 52 гривны. Самая дешевая каша "Дом Папы" в 800 г предлагается за 28,90 грн.

По данным Минфина, средняя стоимость гречневой несколько снизилась с 34,24 до 33,97 гривны за килограмм. В отдельных торговых сетях продукт можно найти как подешевле – по 28,90 гривны, так и значительно дороже – более 43 грн за кило.

Подчеркнем, удорожание гречки в Днепре не постоянное явление. Цены на этот продукт постоянно колеблются, и причина тому — отсутствие стабильной государственной стратегии производства этой важной для страны крупы.

Создается замкнутый круг: когда фермеры выращивают большое количество гречихи, ее стоимость стремительно падает, и сельхозпроизводители вынуждены продавать продукцию себе в убыток. В следующем сезоне они уменьшают посевные площади, что приводит к понижению урожая, возникает дефицит — цены взлетают вверх. После этого фермеры снова массово засевают поля, и ситуация повторяется.

Главная проблема — отсутствие согласованного подхода к планированию посевов и ценообразованию, в частности, с учетом интересов малых фермерских хозяйств, являющихся ее основными производителями.

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