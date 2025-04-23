З 1 травня мешканцям міста доведеться трохи глибше заглядати в гаманець через підвищення тарифів на комуналку в Дніпрі.

Підвищення тарифів на комуналку в Дніпрі, перш за все, торкнеться електроенергії, тому звичайним українцям варто готуватися до чергового удару по гаманцях, повідомляє Politeka.

Влада впроваджує нову модель оплати і це буде єдина вартість для всіх побутових споживачів без винятків.

І хоча підвищення тарифів на комуналку в Дніпрі не глобальне, але для частини родин воно точно буде відчутним і добряче вдарить по сімейному бюджету.

Тож, починаючи з травня, ціна за кожен кіловат-годину складе 4,32 гривні. І це стосується всіх, незалежно від того, скільки світла ви споживаєте і чи тепло у вашій оселі походить від електроопалення. Раніше власники таких будинків мали певну перевагу: при використанні до 2000 кВт·год на місяць електроенергія коштувала 2,64 грн.

А все, що понад ліміт, уже рахувалося по 4,32. Тепер же вартість зрівнюється, і жодних пільгових умов більше не передбачено. Водночас, є і приємна новина, адже ціни на газ залишаються стабільними.

Як і раніше, кубометр блакитного палива коштує 7,96 гривні. І принаймні до кінця 2025 року, відповідно до постанови уряду, змін не буде. Тож у цьому сегменті зберігається тиша, навіть попри воєнний стан.

Однак, експерти зауважують, що попри таку ситуацію, у майбутньому можливе коригування варості постачання газу, тож місцевим варто до цього морально та фінансово готуватися.