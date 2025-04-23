Підвищення тарифів на комуналку в Дніпрі, перш за все, торкнеться електроенергії, тому звичайним українцям варто готуватися до чергового удару по гаманцях, повідомляє Politeka.
Влада впроваджує нову модель оплати і це буде єдина вартість для всіх побутових споживачів без винятків.
І хоча підвищення тарифів на комуналку в Дніпрі не глобальне, але для частини родин воно точно буде відчутним і добряче вдарить по сімейному бюджету.
Тож, починаючи з травня, ціна за кожен кіловат-годину складе 4,32 гривні. І це стосується всіх, незалежно від того, скільки світла ви споживаєте і чи тепло у вашій оселі походить від електроопалення. Раніше власники таких будинків мали певну перевагу: при використанні до 2000 кВт·год на місяць електроенергія коштувала 2,64 грн.
А все, що понад ліміт, уже рахувалося по 4,32. Тепер же вартість зрівнюється, і жодних пільгових умов більше не передбачено. Водночас, є і приємна новина, адже ціни на газ залишаються стабільними.
Як і раніше, кубометр блакитного палива коштує 7,96 гривні. І принаймні до кінця 2025 року, відповідно до постанови уряду, змін не буде. Тож у цьому сегменті зберігається тиша, навіть попри воєнний стан.
Однак, експерти зауважують, що попри таку ситуацію, у майбутньому можливе коригування варості постачання газу, тож місцевим варто до цього морально та фінансово готуватися.
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