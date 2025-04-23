С 1 мая жителям города придется немного глубже заглядывать в кошелек из-за повышения тарифов на коммуналку в Днепре.

Повышение тарифов на коммуналку в Днепре, прежде всего, коснется электроэнергии, поэтому обычным украинцам следует готовиться к очередному удару по кошелькам, сообщает Politeka.

Власти внедряют новую модель оплаты, и это будет единственная стоимость для всех бытовых потребителей без исключений.

И хотя повышение тарифов на коммуналку в Днепре не глобальное, но для части семей оно точно будет ощутимым и изрядно ударит по семейному бюджету.

Так что, начиная с мая, цена за каждый киловатт-час составит 4,32 гривны. И это касается всех, независимо от того, сколько света вы потребляете и тепло ли в вашем доме происходит от электроотопления. Раньше владельцы таких домов имели определенное преимущество: при использовании до 2000 кВтч в месяц электроэнергия стоила 2,64 грн.

А все, что больше лимита, уже считалось по 4,32. Теперь же стоимость сравнивается, и никаких льготных условий больше не предусмотрено. В то же время есть и приятная новость, ведь цены на газ остаются стабильными.

По-прежнему кубометр голубого топлива стоит 7,96 гривны. И, по крайней мере, до конца 2025 года, согласно постановлению правительства, изменений не будет. Поэтому в этом сегменте сохраняется тишина, даже несмотря на военное положение.

Однако эксперты отмечают, что несмотря на такую ​​ситуацию, в будущем возможна корректировка стоимости поставки газа, поэтому местным следует к этому морально и финансово готовиться.