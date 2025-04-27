Украинцы могут получить денежную помощь в Днепре, подав заявку на грант ЮНИСЕФ.

До 10 мая 2025 года молодые украинцы могут подать заявки на предлагающий денежная помощь в Днепре грантовый проект DIY Community, в рамках которого они могут получить до 960 долларов для реализации своих инициатив, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет общественная организация "Мероприятия ". Этот проект является частью программы "Ужесточение внедрения молодежной политики в г. Кривой Рог, общинах Днепропетровской и Донецкой областей" и осуществляется при поддержке ЮНИСЕФ.

Инициатива направлена ​​на поддержку молодежных команд из числа внутренне перемещенных лиц из Донецкой области, которые могут получить финансирование для реализации своих идей. Стоимость минигранта по проектному предложению составляет до 40 тысяч гривен (961 доллар).

Для участия в конкурсе нужно собрать команду из трех человек от 14 до 24 лет и одного представителя партнерской организации, работающей с молодежью. Подать заявки имеют право молодежные группы, включая внутренне перемещенные лица, молодежные советы и организации из Днепропетровской и Донецкой областей.

Все расходы по проекту должны удовлетворять условиям грантовой программы и быть подтверждены документами. Денежная помощь в Днепре и других регионах будет способствовать развитию инициатив молодежи, а также интеграции пострадавшей от конфликта молодежи.

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