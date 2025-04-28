Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляет благотворительный фонд «Путь к Дому», и это больше, чем просто место для ночлега, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте фонда, в самом центре города, на улице Софиевской, действует центр приема переселенцев, нуждающихся в бесплатном жилье для ВПЛ в Одессе.

Там с пониманием и заботой встречают женщин с детьми и семьи. Одиноких мужчин не принимают, однако для матерей с детьми это место стало настоящим временным домом. Можно остаться от одного дня до месяца. Принимают по предварительной записи и при наличии свободных мест.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предполагает не только крышу над головой. Людям предлагают горячее питание, базовые вещи, доступ к медицинской помощи и лекарствам, консультации психолога. Если нужно, помогают с уходом за детьми. Малыш имеет возможность приобщиться к творческим занятиям и немного отвлечься от тревожной реальности.

Помимо проживания организация занимается эвакуацией. Женщины с детьми и семьи могут обращаться за помощью для выезда из Николаева, Очакова и других городов, где ситуация остается небезопасной. Также обеспечивают трансфер до границы с Молдовой. Автобусы отправляются несколько раз в неделю, как только набирается группа. Запись ведется по телефону и посадка проходит согласно спискам.

«Путь к Дому» стал для многих первым местом, где можно было наконец выдохнуть и иметь немного времени, чтобы освоиться и спланировать свои дальнейшие шаги.

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