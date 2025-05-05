У травні 2025 року продовжуються виплати вразливим українцям, і грошова допомога в Одесі стане доступною для низки категорій громадян через програму UNHCR Ukraine (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.
Про це повідомили представники організації у своєму офіційному Telegram-каналі.
Оформленням заявок займається благодійний фонд "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН. Сума допомоги становить 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців — тобто загалом по 10 800 грн на кожного члена родини.
Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, а також тим, хто повернувся з-за кордону або з інших регіонів України, за умови, що вони не отримували грошової допомоги від інших гуманітарних організацій упродовж останніх трьох місяців.
Серед основних критеріїв — дохід менш як 5 400 грн на особу та належність до однієї з категорій вразливості:
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домогосподарства з одним із батьків та дітьми,
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домогосподарства з людьми похилого віку,
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домогосподарства з особами з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.
Зареєструватися на отримання грошової допомоги в Одесі можна за адресою: вул. Старопортофранківська, 103а (офіс БФ "Право на захист"). Прийом громадян — з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 16:00.
Перед реєстрацією слід підготувати документи, що підтверджують особу, доходи та належність до вразливої категорії.
Виплати будуть здійснюватись на банківський рахунок заявника.
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