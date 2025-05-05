Ви можете отримати грошову допомогу в Одесі, якщо відповідаєте встановленим вимогам.

У травні 2025 року продовжуються виплати вразливим українцям, і грошова допомога в Одесі стане доступною для низки категорій громадян через програму UNHCR Ukraine (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.

Про це повідомили представники організації у своєму офіційному Telegram-каналі.

Оформленням заявок займається благодійний фонд "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН. Сума допомоги становить 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців — тобто загалом по 10 800 грн на кожного члена родини.

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, а також тим, хто повернувся з-за кордону або з інших регіонів України, за умови, що вони не отримували грошової допомоги від інших гуманітарних організацій упродовж останніх трьох місяців.

Серед основних критеріїв — дохід менш як 5 400 грн на особу та належність до однієї з категорій вразливості:

домогосподарства з одним із батьків та дітьми,

домогосподарства з людьми похилого віку,

домогосподарства з особами з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Зареєструватися на отримання грошової допомоги в Одесі можна за адресою: вул. Старопортофранківська, 103а (офіс БФ "Право на захист"). Прийом громадян — з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 16:00.

Перед реєстрацією слід підготувати документи, що підтверджують особу, доходи та належність до вразливої категорії.

Виплати будуть здійснюватись на банківський рахунок заявника.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба в Одесі: до яких коливань в цінах готуватися

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі: коли прогнозують більші ціни