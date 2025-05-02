У переселенців, які змушені були залишити свої домівки через війну, є шанс отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надає благодійний фонд «Шлях до Дому», повідомляє Politeka.

Організація надає безкоштовне житло для ВПО в Одесі на певний час, харчування, допомогу фахівців і навіть транспорт для евакуації. Люди можуть розраховувати не лише на дах над головою, а й на підтримку у складний період.

Центр прийому переселенців розташований у центрі міста, на вулиці Софіївській 10. Тут приймають жінок із дітьми або цілі родини. Одиноких чоловіків не заселяють. Проживати можна від одного до тридцяти днів. Вільні місця уточнюються за телефоном у координаторки Інни за номером 0639040022.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі тут означає більше, ніж просто кімнату. Центр забезпечує гостей їжею, найнеобхіднішими речами, за потреби надає допомогу психолога та лікаря, а також медикаменти. Для дітей передбачені заняття і творчі активності, щоб хоч трохи відволіктись від пережитого і зберегти відчуття дитинства.

Батькам пропонують допомогу у догляді за малечею. Фонд також підтримує тих, хто ще перебуває в зонах підвищеної небезпеки. Організовуються евакуації жінок і дітей з Миколаєва, Очакова та, за можливості, з інших міст. Координує виїзди Валерія. Їй можна подзвонити за номером 0632131285.

Крім того, організований трансфер до кордону з Молдовою. Автобуси вирушають кілька разів на тиждень, коли набирається група. Посадка відбувається виключно за попередніми списками. Запис веде Ксенія, номер телефону 0634482038.

Тим, хто виїжджає за межі України і потребує підтримки вже після перетину кордону, також допомагають. Зі супроводом мігрантів працює Тамара. Вона на зв'язку через Вайбер або Телеграм за номером 0972964349.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба в Одесі: до яких коливань в цінах готуватися

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі: коли прогнозують більші ціни