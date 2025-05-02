У переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, есть шанс получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляет благотворительный фонд «Путь в Дом», сообщает Politeka.

Организация предоставляет бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе на время, питание, помощь специалистов и даже транспорт для эвакуации. Люди могут рассчитывать не только на крышу над головой, но и на поддержку в сложный период.

Центр приема переселенцев расположен в центре города, по улице Софиевской 10. Здесь принимают женщин с детьми или целые семьи. Одиноких мужчин не заселяют. Проживать можно от одного до тридцати дней. Свободные места уточняются по телефону у координатора Инны по номеру 0639040022.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе здесь означает больше, чем просто комнату. Центр обеспечивает гостей едой, необходимыми вещами, при необходимости оказывает помощь психолога и врача, а также медикаменты. Для детей предусмотрены занятия и творческие активности, чтобы хоть немного отвлечься от пережитого и сохранить чувство детства.

Родителям предлагают помощь в уходе за детьми. Фонд также поддерживает тех, кто еще находится в зонах повышенной опасности. Организуются эвакуации женщин и детей из Николаева, Очакова и, по возможности, из других городов. Координирует выезды Валерия. Ей можно позвонить по 0632131285.

Кроме того, организован трансфер к границе с Молдовой. Автобусы отправляются несколько раз в неделю, когда набирается группа. Посадка производится исключительно по предварительным спискам. Запись ведет Ксения, номер 0634482038.

Тем, кто выезжает за пределы Украины и нуждается в поддержке уже после пересечения границы, тоже помогают. С сопровождением мигрантов работает Тамара. Она на связи через Вайбер или Телеграмму по номеру 0972964349.

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