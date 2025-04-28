Важливо пам’ятати, що безкоштовне житло для переселенців у Львові постійно оновлюється, а кількість вільних місць змінюється дуже динамічно

Безкоштовне житло для переселенців у Львові - це можливість розміщення в комфортних та безпечних умовах, повідомляє Politeka.net.

У місті діють кілька програм і гуманітарних ініціатив, спрямованих на підтримку ВПО, які через війну втратили свої домівки. Ці проєкти забезпечують тимчасовий прихисток, допомагаючи людям адаптуватися до нових умов життя.

Доступно кілька варіантів, зокрема для жінок віком від 40 років, які можуть розраховувати на довготривале проживання в окремій кімнаті трикімнатної квартири.

Проживання можливе за умови відсутності шкідливих звичок та адекватної поведінки. Також у помешканні передбачена допомога в догляді за лежачими людьми з інвалідністю, які потребують постійної уваги. За деталями можна звертатися до Юрія за номером: 067 673 29 48.

Ще один варінт, де пропонують безкоштовне житло для переселенців у Львові — поселення у гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка. Для уточнення наявності вільних місць слід звернутися безпосередньо до адміністрації навчального закладу.

Також у місті працюють шелтери, які потребують особливого догляду. Один із таких притулків розташований на вулиці Замарстинівській, 274 — тут надають тимчасовий прихисток для ВПО, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Важливо пам’ятати, що кількість вільних місць змінюється дуже динамічно, тому перед приїздом обов’язково варто зателефонувати та уточнити інформацію.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.