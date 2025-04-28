Важно помнить, что бесплатное жилье для переселенцев во Львове постоянно обновляется, а количество свободных мест меняется очень динамично.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове – это возможность размещения в комфортных и безопасных условиях, сообщает Politeka.net.

В городе действуют несколько программ и гуманитарных инициатив, направленных на поддержку ВПЛ, которые из-за войны потеряли свои дома. Эти проекты обеспечивают временное убежище, помогая людям адаптироваться к новым условиям жизни.

Доступно несколько вариантов, в частности для женщин от 40 лет, которые могут рассчитывать на длительное проживание в отдельной комнате трехкомнатной квартиры.

Проживание возможно при отсутствии вредных привычек и адекватного поведения. Также в помещении предусмотрена помощь в уходе за лежащими людьми с инвалидностью, нуждающимся в постоянном внимании. За деталями можно обращаться к Юрию по номеру: 067 673 29 48.

Еще один вариант, где предлагают бесплатное жилье для переселенцев во Львове – поселение в общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко. Для уточнения наличия свободных мест следует обратиться к администрации учебного заведения.

Также в городе работают шелтеры, требующие особого ухода. Одно из таких приютов расположено на улице Замарстыновской, 274 — здесь предоставляют временное убежище для ВПЛ, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Важно помнить, что количество свободных мест меняется очень динамично, поэтому перед приездом обязательно следует позвонить по телефону и уточнить информацию.

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