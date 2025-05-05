Вы можете получить денежную помощь в Одессе, если удовлетворяете установленным требованиям.

В мае 2025 года продолжаются выплаты уязвимым украинцам, и денежная помощь в Одессе станет доступна ряду категорий граждан через программу UNHCR Ukraine (УВКБ ООН), сообщает Politeka.

Об этом сообщили представители организации в своем официальном Telegram-канале .

Оформлением заявок занимается благотворительный фонд "Право на защиту", являющийся партнером УВКБ ООН. Сумма пособия составляет 3 600 грн в месяц в течение трех месяцев — то есть всего по 10 800 грн на каждого члена семьи.

Пособие оказывается внутренне перемещенным лицам, а также вернувшимся из-за границы или из других регионов Украины, при условии, что они не получали денежной помощи от других гуманитарных организаций в течение последних трех месяцев.

Среди основных критериев — доход менее 5 400 грн на человека и принадлежность к одной из категорий уязвимости:

домохозяйства с одним из родителей и детьми,

домохозяйства с пожилыми людьми,

домохозяйства с лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Зарегистрироваться на получение денежной помощи в Одессе можно по адресу ул. Старопортофранковская, 103а (офис БФ "Право на защиту"). Прием граждан – с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00.

Перед регистрацией следует подготовить документы, подтверждающие личность, доходы и принадлежность к уязвимой категории.

Выплаты будут производиться на банковский счет заявителя.

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