Подорожчання хліба у Дніпрі стає постійним явищем, і цінова динаміка вже почала змінювати звички мешканців міста.

Подорожчання хліба у Дніпрі поступово перетворюються на стабільну тенденцію, а прогнозований тренд свідчить про подальше зростання вартості цього продукту, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували цінники в торгівельних точках.

Цінове підвищення вже змінює звички містян: деякі почали економити, купуючи менше, інші вибирають більш доступні варіанти або навіть намагаються випікати хліб самостійно вдома.

Після аналізу цін у супермаркетах, таких як DMART та інших торгових точках, можна відзначити, що подорожчання хліба продовжується. Так, «Пушкарівський» від Кулінічі (600 г) продається за 32,60 грн, а «Слов’янський заварний різаний» від Агробізнес (400 г) — за 20,90 грн.

У DMART «Старонімецький» коштує 45,19, Громадський (350 г) — 29, 90, а «Слов’янський нарізний» (600г) — 25,50.

Ціни на хліб у області також демонструють схожі зміни. Батон «Рум’янець» (450 г) коштує 29,89 грн, а нарізаний пшеничний хліб (650 г) в середньому продається за 41,65 грн. Залежно від мережі, ціни можуть варіюватися: у Novus він коштує 43,49 гривень, а в Megamarket — 39,80 гривень.

Як зазначає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, ситуація лише погіршується. Причини подорожчання є комплексними: зростання вартості зерна, підвищення вартості на енергоносії, логістичні витрати та збільшення зарплат працівників пекарень.

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