Удорожание хлеба в Днепре становится постоянным явлением, и ценовая динамика уже начала менять привычки жителей города.

Удорожание хлеба в Днепре постепенно превращается в стабильную тенденцию, а прогнозируемый тренд свидетельствует о дальнейшем росте стоимости этого продукта, сообщает Politeka.

Мы проанализировали ценники в торговых точках.

Ценовое увеличение уже меняет привычки горожан: некоторые начали экономить, покупая меньше, другие выбирают более доступные варианты или даже пытаются выпекать самостоятельно хлеб дома.

После анализа цен в супермаркетах, таких как DMART и других торговых точках, можно отметить, что подорожание продолжается. Так, "Пушкаровский" от Кулиничи (600 г) продается за 32,60 грн, а "Славянский заварной резаный" от Агробизнес (400 г) - за 20,90 грн.

В DMART «Старогерманский» стоит 45,19, Громадянский (350 г) – 29, 90, а «Славянский нарезной» (600г) – 25,50.

Цены на хлеб в области также показывают схожие изменения. Батон «Румянец» (450 г) стоит 29,89 грн, а нарезанный пшеничный (650 г) в среднем продается за 41,65 грн. В зависимости от сети цены могут варьироваться: в Novus он стоит 43,49 гривен, а в Megamarket — 39,80 гривен.

Как отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, ситуация только усугубляется. Причины подорожания комплексны: рост стоимости зерна, повышение стоимости на энергоносители, логистические затраты и увеличение зарплат работников пекарен.

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