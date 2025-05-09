Робота для пенсіонерів у Дніпрі надає можливість, щоб підзаробити грошей, і залишатися активним для літніх людей.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі перестала бути винятком із правил і все більше роботодавців зацікавлені у людях з досвідом, повідомляє Politeka.

Така можливість не лише спосіб підтримати власний бюджет, а й зберігати активність, соціальні зв’язки і відчуття власної значущості.

На сайтах із працевлаштування з’являється дедалі більше вакансій, де готові взяти літню людину.

Вантажник-комплектувальник у Дніпрі має 20 000 – 25 000 грн.

Компанії потрібні комплектувальники на холодний склад готової продукції в нічні зміни.

Обов’язки:

комплектування замовлень за накладними,

здійснення вантажно-розвантажувальних робіт.

Умови роботи:

своєчасна оплата праці (можлива щотижнева)

доставка співробітників на роботу

можливе бронювання

можливе проживання на території.

Місце роботи: вулиця Люблянська.

Комплектовщик отримує 15 000 – 20 000 грн, Ставка+ бонус.

Вимоги:

Відсутність шкідливих звичок;

Зосередженність;

Відсутність судимості;

Відповідальність, порядність;

Бережне ставлення до товару;

Уміння працювати на результат;

Розуміння розміщення товару на складі.

Умови роботи:

Офіс-склад

П’ятиденний робочий тиждень пн-пт з 9:00 до 17:00 в період з липня по лютий. Шестиденний тиждень пн-пт з 9:00 до 17:00 та сб. з 9:00 до 14:00 в період з лютого по липень

Стабільна виплата зарплати 2 рази на місяць Ми на ринку більше 20 років

Іноді є понаднормові години, які оплачуються

Обов’язки: Погрузка, вигрузка, збірка замовлень.

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