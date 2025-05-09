Робота для пенсіонерів у Дніпрі перестала бути винятком із правил і все більше роботодавців зацікавлені у людях з досвідом, повідомляє Politeka.
Така можливість не лише спосіб підтримати власний бюджет, а й зберігати активність, соціальні зв’язки і відчуття власної значущості.
На сайтах із працевлаштування з’являється дедалі більше вакансій, де готові взяти літню людину.
Вантажник-комплектувальник у Дніпрі має 20 000 – 25 000 грн.
Компанії потрібні комплектувальники на холодний склад готової продукції в нічні зміни.
Обов’язки:
комплектування замовлень за накладними,
здійснення вантажно-розвантажувальних робіт.
Умови роботи:
своєчасна оплата праці (можлива щотижнева)
доставка співробітників на роботу
можливе бронювання
можливе проживання на території.
Місце роботи: вулиця Люблянська.
Комплектовщик отримує 15 000 – 20 000 грн, Ставка+ бонус.
Вимоги:
- Відсутність шкідливих звичок;
- Зосередженність;
- Відсутність судимості;
- Відповідальність, порядність;
- Бережне ставлення до товару;
- Уміння працювати на результат;
- Розуміння розміщення товару на складі.
Умови роботи:
Офіс-склад
П’ятиденний робочий тиждень пн-пт з 9:00 до 17:00 в період з липня по лютий. Шестиденний тиждень пн-пт з 9:00 до 17:00 та сб. з 9:00 до 14:00 в період з лютого по липень
Стабільна виплата зарплати 2 рази на місяць Ми на ринку більше 20 років
Іноді є понаднормові години, які оплачуються
Обов’язки: Погрузка, вигрузка, збірка замовлень.
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