Підвищення пенсій у Харкові з травня 2025, дізнайтеся, хто отримає доплати за віком.

У травні 2025 року частина українських пенсіонерів, зокрема мешканці Харкова, можуть розраховувати на підвищення пенсії, йдеться про громадян, яким надається спеціальна вікова доплата, передає Politeka.

Як повідомляє ПФУ, середній розмір пенсій в Україні зростає поступово, а згідно з пенсійним законодавством, зміни в нарахуваннях відбуваються практично щомісяця.

У травні доплати отримають ті пенсіонери, які святкували день народження у квітні, адже саме після досягнення певного віку нараховується щомісячна надбавка:

з 70 до 74 років — 300 грн,

з 75 до 79 років — 456,

від 80 років і старше — 570.

Однак ці доплати у травні будуть нараховані не повністю, тобто ті, хто народився на початку квітня, отримають більшу частину доплати, ніж ті, що народились наприкінці місяця.

Додаткові виплати передбачені лише для пенсіонерів, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Звертатися до Пенсійного фонду для оформлення цих доплат не потрібно — вони будуть нараховані автоматично, на основі даних, що вже є в електронній системі.

Доплата розраховується не з початку місяця, а починаючи з дня народження, тому в перший місяць вона буде пропорційною кількості днів.

З 1 травня зростання виплат стосуватиметься тих, хто досяг 70-річного віку, має статус пенсіонера за віком та отримує менше ніж 10 340,35 грн на місяць.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.