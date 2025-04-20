Місцеві мешканці мають знати про те, що пенсія в Харківській області: тепер видається за зміненими правилами.

Пенсія в Харківській області: передбачає деякі зміни у отриманні грошей для літніх людей, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба «Укрпошти», через ускладнення безпекової ситуації, яка не дає спокою ані місцевим, ані працівникам служб, компанія змінює порядок виплат. Тому пенсійні виплати на Харківщині, особливо у громадах, що під постійними обстрілами, тимчасово отримуватимуться інакше.

Чугуївський, Купʼянський, Ізюмський, Харківський і Богодухівський райони підпадають під зміни. Саме в цих зонах пересувне мобільне обслуговування припиняється. Тепер гроші людям з цих громад здійснюватимуться у вигляді термінових переказів.

Пенсія в Харківській області буде доступною для отримання у будь-якому стаціонарному відділенні «Укрпошти» по всій країні. Все, що потрібно мати при собі, це паспорт та повне ім’я. У компанії наголошують, що це рішення є вимушеним кроком, проте одночасно покликане зберегти життя та здоров'я працівників і отримувачів.

За додатковою інформацією та консультаціями можна звертатися на гарячу лінію контакт-центру: 0 800 300 545. Там підкажуть, як саме і де отримати кошти, якщо ваше село чи місто потрапило оприлюдненого переліку.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про додаткову квитанцію на квартиру в місті. Детальніше про це читайте за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, що Тариф на воду підвищили, але не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.