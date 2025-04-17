Додаткова квитанція на квартиру у Харкові може стати неприємною несподіванкою для місцевих мешканців.

Додаткова квитанція на квартиру у Харкові передбачає податок на нерухомість, який розраховується для кожного індивідуально, повідомляє Politeka.

Як зазначає пресслужба ГУ ДПС, платіжка надійде тим, у кого житло перевищує 60 квадратів, а якщо йдеться про приватний бутинок, то 120. У випадку, коли і те, і те - ліміт зростає до 180 квадратних метрів.

До 1 липня кожному, хто підпадає під ці критерії, має надійти повідомлення про нарахування. У ньому буде вказано адреса, площа, ставка податку та чи є у вас якісь пільги. Згідно з нормами, заплатити доведеться лише за «зайві» метри. Тобто, якщо ваша оселя має 100 квадратів, то до оподаткування потрапляють лише 40 із них.

Максимальна ставка податку - 1,5% від мінімальної зарплати за кожен «зайвий» метр. На 2024 рік мінімалка становила 7100 грн, тож максимум був 106,5 грн за квадрат. У випадку з 100-метровим житлом - це 4260 грн на рік.

Проте додаткова квитанція на квартиру у Харкові та її сума залежить ще й від рішення місцевої ради, яка має право змінювати ставки податку в межах дозволеного. Це правило стосується всіх власників нерухомості, навіть якщо мова йде про старий будинок, який не здається в оренду й просто стоїть.

Сума нараховується не за рік придбання, а за попередній, тобто у 2025-му власники платитимуть за 2024-й.

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