Дополнительная квитанция на квартиру в Харькове предусматривает налог на недвижимость, рассчитываемый для каждого индивидуально, сообщает Politeka.

Как отмечает прессслужба ГУ ГНС, платежка поступит тем, у кого жилье превышает 60 квадратов, а если речь идет о частном бутинке, то 120. В случае, если и то, и то – лимит растет до 180 квадратных метров.

До 1 июля каждому, кто подпадает под эти критерии, должно поступить уведомление о начислении. В нем будет указан адрес, площадь, ставка налога и есть ли у вас какие-либо льготы. Согласно нормам, заплатить придется только за «лишние» метры. То есть, если ваш дом имеет 100 квадратов, то в налогообложение попадают только 40 из них.

Максимальная ставка налога – 1,5% от минимальной зарплаты за каждый «лишний» метр. На 2024 год минималка составляла 7100 грн, поэтому максимум был 106,5 грн за квадрат. В случае со 100-метровым жильем – это 4260 грн в год.

Однако дополнительная квитанция на квартиру в Харькове и ее сумма зависит еще и от решения местного совета, имеющего право изменять ставки налога в пределах дозволенного. Это правило касается всех владельцев недвижимости, даже если речь идет о старом доме, который не сдается в аренду и просто стоит.

Сумма начисляется не за год приобретения, а за предыдущий, то есть в 2025 году владельцы будут платить за 2024-й.

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