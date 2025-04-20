Местные жители должны знать о том, что пенсия в Харьковской области теперь выдается по измененным правилам.

Пенсия в Харьковской области предусматривает некоторые изменения в получении денег для пожилых людей, сообщает Politeka.

Как информирует прессслужба «Укрпочты», из-за усложнения ситуации безопасности, которая не дает покоя ни местным, ни работникам служб, компания изменяет порядок выплат. Поэтому пенсионные выплаты на Харьковщине, особенно в общинах под постоянными обстрелами, временно будут получаться иначе.

Чугуевский, Купянский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы подвергаются изменениям. Именно в этих зонах передвижное мобильное обслуживание прекращается. Теперь деньги людям из этих общин будут осуществляться в виде срочных переводов.

Пенсия в Харківськой области будет доступна для получения в любом стационарном отделении «Укрпочты» по всей стране. Все, что нужно иметь при себе, это паспорт и полное имя. В компании отмечают, что это решение является вынужденным шагом, однако одновременно призвано сохранить жизнь и здоровье работников и получателей.

За дополнительной информацией и консультациями можно обращаться на горячую линию контакт-центра: 0 800 300 545. Там подскажут, как и где получить средства, если ваше село или город попал обнародованного перечня.

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