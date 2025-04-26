Новий графік автобусів в Харкові запроваджено для комфортного пересування місцевих жителів.

У квітні запроваджено новий графік автобусів в Харкові у зв’язку з Великодніми святами та поминальними днями, повідомляє Politeka.

Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.

З 29 березня по 29 квітня тимчасово курсує спецавтобус за маршрутом «ст. м. «Левада» – 18-те міське кладовище».

Маршрут організовано для зручності містян, які планують відвідати місця поховань рідних напередодні та під час поминальних днів. Спеціальні рейси курсують виключно у вихідні — щосуботи та щонеділі. Перший автобус вирушає зі станції метро «Левада» о 8:00, а останній повертається з 18-го міського кладовища о 15:00.

Транспорт прямуює з зупинками на всіх проміжних пунктах маршруту, що пролягає через проспект Аерокосмічний до зупинки «проспект Аерокосмічний, 362», розташованої поблизу 18-го міського кладовища. Таким чином, мешканці Харкова зможуть дістатися до кладовища без потреби у складних пересадках або довгих пішохідних маршрутів.

Новий графік автобусів в Харкові діятиме до завершення періоду поминальних днів.

Харків’ян закликають планувати поїздки заздалегідь, щоб уникнути скупчень і зручніше скористатися тимчасовим транспортом. У разі збільшення пасажиропотоку можливе додаткове коригування кількості рейсів або інтервалів руху.

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