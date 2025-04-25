Місцеві мешканці знову обговорюють потенційне підвищення тарифів на газ у Харкові, яке може відбутися найближчим часом.

Підвищення тарифів на газ у Харкові поки не відбулося, проте експерти наголошують, що ситуація може різко змінитися, повідомляє Politeka.

Це питання не нове, але викликає стабільне занепокоєння, адже напряму впливає на гаманці тисяч людей. І хоча реального зростання не сталося, сигнали про фінансову напругу в енергетичній сфері вже є.

Наразі підвищення тарифів на газ у Харкові офіційно не відбулося. Однак, за словами фахівців, чинні ціни не покривають витрат постачальників. Це створює ризики на майбутнє, адже економічна модель виглядає вкрай нестабільною.

Блакитне паливо для побутових споживачів тримається у діапазоні від 7,96 до 7,99 гривень за кубометр, і ця межа залишається спільною майже для всіх компаній, що працюють на ринку.

Для тих, у кого немає індивідуального лічильника, діють фіксовані розцінки. Наприклад, у квартирах із централізованим гарячим водопостачанням - це трохи більше 26 гривень на одну особу. Якщо гарячої води немає, сума зростає до понад 43.

У тих же оселях, де стоїть і плита, і газовий водонагрівач, ціна може сягати понад 83 грн на людину. Однак, наразі Кабінет Міністрів подовжив дію фіксованої вартості блакитного палива для населення до кінця жовтня 2025 року. Тобто, компанія «Нафтогаз» поки не змінюватиме вартість, і підвищення тарифів на газ у Харкові не планується.

Паралельно із цим, не змінюється і вартість теплопостачання, з початку повномасштабного вторгнення вона становить 1539 грн за гігакалорію. Але й тут економіка кульгає. Як зазначив фінансовий директор КП «Харківські теплові мережі» Ігор Горішній, реальна собівартість цієї послуги вже перевищує 2,5 тисячі.

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