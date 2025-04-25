Местные жители снова обсуждают потенциальное повышение тарифов на газ в Харькове, которое может произойти в ближайшее время.

Повышение тарифов на газ в Харькове пока не произошло, однако эксперты отмечают, что ситуация может резко измениться, сообщает Politeka.

Этот вопрос не новый, но вызывает стабильную обеспокоенность, ведь напрямую влияет на кошельки тысяч людей. И хотя реального роста не произошло, сигналы о финансовых напряжениях в энергетической сфере уже есть.

Пока повышение тарифов на газ в Харькове официально не произошло. Однако, по словам специалистов, действующие цены не покрывают расходы поставщиков. Это создает риски на будущее, ведь экономическая модель выглядит очень нестабильной.

Голубое топливо для бытовых потребителей держится в диапазоне от 7,96 до 7,99 гривен за кубометр, и этот предел остается общим почти для всех компаний, работающих на рынке.

Для тех, у кого нет индивидуального счетчика, действуют фиксированные цены. Например, в квартирах с централизованным горячим водоснабжением – это чуть больше 26 гривен на одного человека. Если горячей воды нет, сумма растет более чем на 43.

В тех же домах, где стоит и плита, и газовый водонагреватель, цена может достигать более 83 грн на человека. Однако Кабинет Министров продлил действие фиксированной стоимости голубого топлива для населения до конца октября 2025 года. То есть, компания «Нефтегаз» пока не будет менять стоимость, и повышение тарифов на газ в Харькове не планируется.

Параллельно с этим не меняется и стоимость теплоснабжения, с начала полномасштабного вторжения она составляет 1539 грн за гигакалорию. Но и здесь экономика хромает. Как отметил финансовый директор КП "Харьковские тепловые сети" Игорь Горишний, реальная себестоимость этой услуги уже превышает 2,5 тысячи.

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