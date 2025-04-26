Новый график автобусов в Харькове введен для комфортного передвижения местных жителей.

В апреле введен новый график автобусов в Харькове в связи с Пасхальными праздниками и поминальными днями, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

С 29 марта по 29 апреля временно курсирует спецавтобус по маршруту «ст. г. «Левада» – 18 городское кладбище».

Маршрут организован для удобства горожан, которые планируют посетить места захоронений родных накануне и во время поминальных дней. Специальные рейсы курсируют исключительно по выходным — по субботам и по воскресеньям. Первый автобус отправляется со станции метро «Левада» в 8:00, а последний возвращается с 18-го городского кладбища в 15:00.

Транспорт следует с остановками на всех промежуточных пунктах маршрута, пролегающего через Аэрокосмический проспект до остановки «Аэрокосмический проспект, 362», расположенной вблизи 18-го городского кладбища. Таким образом, жители Харькова смогут добраться до кладбища без необходимости сложных пересадок или длинных пешеходных маршрутов.

Новый график автобусов в Харькове будет действовать до завершения периода поминальных дней.

Харьковчане призывают планировать поездки заранее, чтобы избежать скоплений и удобнее воспользоваться временным транспортом. В случае увеличения пассажиропотока возможна дополнительная корректировка количества рейсов или интервалов движения.

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