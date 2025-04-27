Гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харкові можна отримати, звернувшись за вказаними адресами.

Благодійний фонд розпочав прийом заявок на отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.

Ця підтримка не обмежується лише грошовими виплатами. Мешканці міста можуть отримати також юридичну, психологічну та гуманітарку від громадських організацій "Харківська правозахисна група" та "Карітас".

Програма включає різноманітні послуги для постраждалих, зокрема:

Юридичний супровід на національному та міжнародному рівнях.

Психологічна підтримка для людей, які пережили важкі випробування.

Підготовка заяв про злочини для розгляду в ООН та Міжнародному кримінальному суді.

Вторинні правові послуги для полонених та безвісти зниклих осіб.

Допомога у зборі документів щодо пошкодженого майна, поранень або втрати рідних.

Грошова підтримка надається постраждалим категоріям:

Пораненим цивільним особам.

Родичам безвісти зниклих та полонених.

Сім'ям загиблих цивільних.

Постраждалим від катувань.

Звернутися можуть:

Постраждалі від пошкодження майна.

Поранені цивільні особи.

Родини загиблих.

Особи, які пережили полон або катування.

Родичі безвісти зниклих.

Для отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові необхідно подати копії відповідних документів. Прийом заявок здійснюється за попереднім записом за адресами:

"Харківська правозахисна група" – вул. Ярославська, 21В, тел. +38 (050) 541 87 07

"Карітас" – просп. Героїв Харкова, 122, тел. 0 800 336 734

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